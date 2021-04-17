Рэпер Моргенштерн не признал вину в пропаганде наркотиков

Моргенштерн не признал вину по делу о пропаганде наркотиков
Рэпер Моргенштерн не признал вину по делу о пропаганде наркотиков. Об этом Москве 24 рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин.
"Назначена лингвистическая экспертиза. Экспертам придется подробно ознакомиться с творчеством Моргенштерна, ну а потом судье также придется несколько раз посмотреть клипы, прочитать стенограмму", – объяснил юрист.
Жорин подчеркнул, что суд может признать Моргенштерна невиновным. Он также выразил надежду на то, что удастся доказать факт отсутствия пропаганды незаконных веществ.
Адвокат музыканта добавил, что возбуждение уголовного дело в отношении его подзащитного может быть способом определенных лиц напомнить о себе перед выборами в Госдуму.
Ранее сообщалось, что Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве возбудило дело в отношении Моргенштерна. Поводом разбирательства стало обращение экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова.
В конце марта с заявлением в Генпрокуратуру также обратились представители "Лиги безопасного интернета". Композиции рэпера также попросили проверить на пропаганду наркотиков.
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