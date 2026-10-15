Аргентинский боксер Хорхе Кастро скончался на 60-м году жизни

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Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Хорхе Кастро скончался в возрасте 59 лет. О смерти аргентинского спортсмена сообщила газета Clarin.

По данным издания, боксер потерял сознание в зале для игры в бинго в городе Морон, расположенном в провинции Буэнос-Айрес. Точная причина смерти пока не установлена.

Как пишет СМИ, Кастро страдал диабетом. В полицейском отчете указано, что в момент потери сознания уровень инсулина в его крови выходил за пределы нормы.

Кастро родился в 1967 году в городе Калета-Оливия. За профессиональную карьеру он провел 144 поединка, одержал 130 побед, в том числе 90 нокаутом, и потерпел 11 поражений.

В августе 1994 года аргентинец завоевал титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, победив Реджи Джонсона. Одним из самых известных боев Кастро стала вторая защита титула в декабре того же года против Джона Дэвида Джексона. Журнал The Ring признал этот поединок боем года.