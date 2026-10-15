Фармацевт Эстевао: лекарства нельзя хранить в ванной комнате и на кухне

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Место хранения лекарств влияет на их свойства, поэтому держать препараты в ванной комнате или на кухне не рекомендуется. Об этом фармацевт Дафне Эстевао рассказала в беседе с изданием Terra.

По словам специалиста, в ванной комнате лекарства могут подвергаться воздействию частых перепадов температуры и влажности. Такие условия не подходят для правильного хранения многих препаратов.

На кухне дополнительным фактором риска становятся тепло от плиты и пар, образующийся во время приготовления пищи. Поэтому Эстевао посоветовала выбирать для медикаментов другое место.

В качестве подходящего варианта фармацевт назвала сухой шкафчик, защищенный от прямых солнечных лучей и источников тепла. При этом он должен находиться там, куда не смогут добраться дети и домашние животные.

Отдельные препараты требуют особых условий хранения. Если в инструкции указано, что лекарство необходимо держать в холодильнике, следует соблюдать это требование.

Ранее Минздрав заявил о 8-месячном запасе в РФ жизненно необходимых лекарств. При этом рост цен на эти средства держится ниже уровня инфляции.