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14 октября, 10:54

Общество

Минздрав заявил о 8-месячном запасе в РФ жизненно необходимых лекарств

Фото: depositphotos/kubais

Запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России составляет порядка 8 месяцев, сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, такие сведения приводит аналитическая витрина правительства.

"У нас существует и механизм индексации цен на лекарственные препараты, которые имеют риски дефицитов, чтобы обеспечить должный запас лекарственных средств на территории страны", – сказал Глаголев.

Замминистра также отметил, что рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства держится ниже уровня инфляции.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба РФ проведет анализ ценообразования 13 лекарственных препаратов, которые востребованы среди россиян. В перечень вошли средства от заболеваний горла "Лизобакт" и "Септолете Тотал", обезболивающий препарат "Пенталгин Нео", лекарство от кашля "Ренгалин" и другие.

Перед этим служба проанализировала наиболее популярные у граждан препараты в аптечном сегменте. Речь о лекарствах, не включенных в список жизненно необходимых и важнейших, поэтому государство не регулирует их цены. При этом даже такие препараты должны быть доступны по цене для граждан.

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