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Политика

Бернэм заявил, что Британия намерена разрабатывать военные технологии для Украины

Фото: Getty Images/WPA Pool/Henry Nicholls

Великобритания намерена создавать новые военные технологии для применения на Украине, а также адаптировать собственные разработки к технике, которую Киеву передают другие страны. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Энди Бернэма по итогам его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Лондоне.

В британском правительстве отметили, что работа будет направлена на создание инновационных решений для использования непосредственно на поле боя. Лондон также намерен продолжать дипломатические усилия, чтобы обеспечить международные поставки оборонной техники Украине.

Отдельное внимание на переговорах уделили вооружениям большой дальности. Бернэм и Зеленский обсудили, как ускорить предоставление Киеву оборонной помощи перед наступлением зимы.

Ранее Европейская комиссия перечислила Украине 2,86 миллиарда евро в рамках программы военного финансирования общим объемом 90 миллиардов евро. Эти средства предназначены для закупки беспилотников, систем противовоздушной обороны, ракет, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

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