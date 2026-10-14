Мэр Москвы принял участие в совещании по повышению цифровой безопасности России

Фото: пресс-служба Президента Российской Федерации

Владимир Путин провел видеосовещание по вопросам повышения уровня цифровой безопасности в России. В нем принял участие Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы", – сказал глава государства.

Координирующая роль в данной работе отведена комиссии при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта и межведомственной рабочей группе по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ.

По словам Путина, страна последовательно укрепляет суверенитет во всех областях, начиная от базовой продовольственной и заканчивая цифровой инфраструктурой. Он отметил, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии на новый уровень выдвигаются и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы, систем жизнеобеспечения и государственного управления.

Российский лидер призвал совершенствовать все отечественные системы цифровой безопасности для устранения угроз. Также он потребовал повысить координацию работы правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

Ранее сообщалось, что максимальная продолжительность отраженной Роскомнадзором DDoS-атаки в сентябре составила 3 дня 42 минуты. При этом пиковая мощность атаки достигала 1,07 терабита в секунду, а скорость – 132,18 миллиона пакетов в секунду.

