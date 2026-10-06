РКН заявил, что самая продолжительная DDoS-атака в сентябре длилась больше 3 дней

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Максимальная продолжительность отраженной Роскомнадзором DDoS-атаки в сентябре составила 3 дня 42 минуты. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Пиковая мощность атаки достигала 1,07 терабита в секунду, скорость – 132,18 миллиона пакетов в секунду.

Чаще всего атаки на государственные ресурсы совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Аргентины, Украины и Германии.

Ранее РКН оштрафовал около 85 телекоммуникационных компаний, которые не предоставляли властям данные об IP-адресах своих абонентов. По словам эксперта по беспроводной связи Олега Яблокова, эти данные помогают фильтровать трафик и реагировать на DDoS-атаки.

Специалист Денис Кусков добавил, что, зная об изменении IP-адресов, эксперты могут определить и нейтрализовать источник вредоносного трафика.

