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14 октября, 15:44

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Путин: киберугрозы выходят на новый уровень

Киберугрозы выходят на новый уровень – Путин

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Киберугрозы выходят на новый уровень на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой сталкивается Россия. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания по информационной безопасности, прошедшего в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, развитие цифровизации при таком внешнем давлении повышает риски для экономики, логистики, транспорта, социальной сферы, систем жизнеобеспечения и государственного управления.

Для нейтрализации этих угроз, продолжил президент, необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности. Речь идет об оценке и анализе рисков, механизме мониторинга зависимости от внешних платформ, а также об инструментах, позволяющих оперативно реагировать на кибератаки.

"Повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами", – сказал Путин.

Отдельно он остановился на укреплении суверенитета. По словам президента, Россия последовательно делает это во всех областях – от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры.

Путин также рассказал, что в стране системно выстраивают цифровой контур экономики и социальной сферы и активно распространяют сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области обработки, хранения и передачи данных, а также в сфере средств коммуникации.

Ранее стало известно, что максимальная продолжительность отраженной Роскомнадзором DDoS-атаки в сентябре составила 3 дня 42 минуты. При этом пиковая мощность атаки достигала 1,07 терабита в секунду, а скорость – 132,18 миллиона пакетов в секунду.

В ведомстве отметили, что чаще всего атаки на госресурсы совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Аргентины, Украины и Германии.

Путин заявил о выходе киберугроз для экономики на новый уровень

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