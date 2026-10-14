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14 октября, 21:59

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TMZ: рэпер P. Diddy получил травму головы в драке с наркобароном в тюрьме

Рэпер P. Diddy получил травму головы в драке с наркобароном в тюрьме

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, получил травму головы в результате драки с ямайским наркобароном Кристофером Коуком по прозвищу Дудус в федеральной тюрьме Форт-Дикс. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в исправительном учреждении.

По данным издания, драка произошла 9 октября. Поводом стало недовольство заключенных публикацией телеканала NBC о роскошных условиях содержания рэпера. После выхода материала администрация тюрьмы провела как минимум два рейда, в ходе которых у заключенных, включая Коука, конфисковали мобильные телефоны.

Как отмечает портал, Коук, отбывающий с 2012 года 23-летний срок, пользуется значительным влиянием среди заключенных и был крайне недоволен потерей привилегий из-за проверок. После драки обоих заключенных поместили в дисциплинарный изолятор на две недели. При этом рэпер уже находился там из-за публикации NBC, а конфликт произошел во время его ежедневного перерыва.

По данным издания Page Six, рэпер получил травму, ударившись о двухъярусную кровать. При этом Федеральное бюро тюрем США в комментарии РИА Новости отказалось подтвердить достоверность сообщений о том, что рэпер получил травму головы и был доставлен из тюрьмы в больницу.

P. Diddy арестовали в 2024 году по обвинениям в насилии, торговле людьми, организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц, а также в использовании принудительного труда. При этом его вина была доказана только в эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией. Рэперу назначили 50 месяцев заключения и штраф в размере 500 тысяч долларов. Он должен выйти из колонии 24 января 2028 года.

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