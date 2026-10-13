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13 октября, 16:49

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Baza: россияне оформляют липовые чеки в салонах красоты для сокрытия измен

Фейковые процедуры: российские салоны красоты помогают мужчинам скрывать измены

Российские салоны красоты начали помогать изменщикам создавать алиби: мужчинам за деньги готовы выдать чеки на оплату процедур, которых на самом деле не было. Как устроена эта схема и чем она грозит обеим сторонам, разбиралась Москва 24.

Вместо маникюра – к любовнице

Фото: depositphotos/pavelrumme

Российские мужчины, у которых есть отношения на стороне, стали платить салонам красоты для оформления алиби. Чтобы скрыть неверность, им выдают чек об оплате бьюти-процедуры, которой не было, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, в базовый вариант услуги входит оформление через платформу для онлайн-записи и подтверждение в Telegram. Для самых предусмотрительных придумали дополнение – фото клиента в сторис аккаунта салона в день визита (по желанию клиента), пропуск на парковку и фото или видео с камер. Стоимость таких услуг варьируется от 3 до 7 тысяч рублей.

Если жена решит позвонить в салон, сотрудники обещают подтвердить, что мужчина приходил, даже если никогда там не появлялся. В самом заведении даже пообещали журналистам скидки при покупке нескольких алиби "пакетом".

Однако основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что не знает о заведениях, которые занимаются подобными услугами и непонятно, как именно организована деятельность таких предприятий. По его мнению, это походит на некую форму мошенничества.

Руководитель салона красоты Светлана Трофимова в разговоре с Москвой 24 отметила, что оказывать подобные услуги неправильно как минимум с этической точки зрения.

Но если говорить по существу: выдать официальный чек может быть довольно сложно. Все затраты на процедуру необходимо проводить, государство должно получить налоги. При этом вторично, получал ли человек услугу себе или кому-то ее подарил.
Светлана Трофимова
руководитель салона красоты

По ее словам, если оказание услуги оформлено официально, узнать, что чек был выписан за фиктивные процедуры, практически невозможно. Один из немногих вариантов – проверить результат пребывания в салоне красоты: например, наличие подтягивающих нитей, стрижки, эпиляции. Однако, если это были уходовые процедуры, гарантированно подтвердить посещение заведения вряд ли получится, признала Трофимова.

Согласно исследованию ВЦИОМ в 2025 году, 37% россиян признали факт супружеской неверности. Кроме того, 74% сталкивались с изменами в своем окружении, тогда как в 2007–2023 годах этот показатель составлял 55–60%. Только 13% респондентов считают неверность редким явлением – в 2,5 раза меньше, чем два года назад.

Исследование выявило и гендерные различия. Женщины становились жертвами измен в 1,7 раза чаще (52 против 31% у мужчин). При этом мужчины чаще признавались в собственной неверности (41 против 34% среди женщин). Среди состоящих в браке разрыв еще заметнее: роман на стороне подтверждали 45% женатых мужчин против 28% замужних женщин.

Можно проверить?

Фото: 123RF.com/eyecan

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в разговоре с Москвой 24 высказала мнение, что с точки зрения частноправовых отношений здесь нет состава преступления.

"Эти документы не предназначены для правоохранительных органов – это не ситуация, когда человек совершил преступление и пытается доказать алиби. Они не предназначены для суда, потому что он при разводе вообще не разбирает обстоятельства измен", – уточнила специалист.

Предоставление подобного пакета документов жене для сохранения семьи не является ни уголовным преступлением, ни административным нарушением. Это личная жизнь граждан, и каждый вправе распоряжаться ей по своему усмотрению, отметила адвокат.

Однако ситуация меняется, если поддельные чеки предоставляются в полицию – как алиби о нахождении в другом месте во время совершения преступления. Здесь грозит уголовная ответственность по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов (327 УК РФ). Наказанием может быть лишение свободы сроком до двух лет.
Мария Ярмуш
адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

При этом любой чек можно проверить: у него есть QR-код, номер, существует база данных налоговой. Если чек не проходит, не бьется с кассовым аппаратом, это сразу указывает на ошибку. Поэтому супруга сама может выявить обман, если, конечно, будет все проверять. И тогда либо семья распадется, либо возникнут проблемы с обманутой стороной, заключила Ярмуш.

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Веткина Анастасия

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