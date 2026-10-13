Актер из "Тайн Смолвиля" Уэллинг случайно опубликовал свое голое фото

Фото: AP Photo/Invision/Rob Grabowski

Актер Том Уэллинг, известный по роли Кларка Кента в сериале "Тайны Смолвиля", случайно опубликовал свой обнаженный снимок в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Уэллинг приехал в Нью-Йорк на фестиваль Comic Con, приуроченный к 25-летию сериала. Актер снял из окна своего отеля красивый вид на город и опубликовал снимок в Stories с подписью: Hello NYCC. Однако мужчина не заметил, что в стекле отразилось его тело без одежды.

Осознав случившееся, актер поспешил удалить публикацию. Снимок провисел около 10 часов. За это время кадр успел распространиться в Сети.

Ранее американская поп-певица Бритни Спирс призналась, что почти ежедневно беседует с Санта-Клаусом. Она назвала его своим лучшим другом. Кроме того, по словам Спирс, он поддержал ее в вопросе выбора одежды и посоветовал одеваться менее откровенно.