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07 октября, 14:23

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AP: Эндрю Гарфилд помог Юре Борисову дать интервью на премьере фильма "Искусственный"

Эндрю Гарфилд помог Юре Борисову дать интервью на премьере фильма "Искусственный"

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Голливудский актер Эндрю Гарфилд пришел на помощь российскому актеру Юре Борисову во время пресс-подхода на Нью-Йоркском кинофестивале. Видео опубликовало издание The Associated Press.

Борисов, сыгравший одну из главных ролей в фильме Луки Гуаданьино "Искусственный", отвечал на вопрос о том, как прошли съемки у режиссера. Отметив тяжелую работу гримеров, которые оттачивали его экранный образ, артист оглянулся на проходившего мимо коллегу по проекту и попросил помочь с интервью.

Гарфилд в шутку заступился за Борисова перед журналистами: "Что вы с ним делаете? Он самый чистый человек, не надо".

В комментариях под видео американские пользователи отметили открытость и искренность Борисова, а также предположили, что они с голливудским коллегой хорошо поладили за время работы над первой совместной картиной.

Звезда "Аноры" сыграл в "Искусственном" сооснователя компании OpenAI и бывшего главного научного сотрудника Илью Суцкевера. Гарфилд воплотил образ главы компании Сэма Альтмана.

Также в фильме снялись Федор Федотов, Моника Барбаро, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман и другие. Сценарий написал Саймон Рич, известный по ситкому "Мужчина ищет женщину".

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