Бритни Спирс призналась, что почти ежедневно беседует с Санта-Клаусом

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Американская поп-певица Бритни Спирс рассказала о необычном общении с Санта-Клаусом и раскрыла совет, который, по ее словам, получила от него. Об этом исполнительница написала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В публикации артистка назвала Санта-Клауса своим лучшим другом и заявила, что разговаривает с ним на небесах почти каждый день. По словам Спирс, он поддержал ее в вопросе выбора одежды и посоветовал одеваться менее откровенно.

"Он сказал, что я была права насчет того, что мне нужно больше одежды!" – написала певица.

Ранее Спирс обвинила отца Джейми в том, что во время многолетней опеки он ограничивал ее свободу, в том числе лишил возможности самостоятельно путешествовать и распоряжаться собственной жизнью. В удаленном вскоре после публикации посте в Instagram певица также заявила, что ее отец лишился ноги из-за бактериальной инфекции. Сообщалось, что артистка связала произошедшее с последствиями действий отца в период опеки.