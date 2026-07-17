Пользователи Сети предположили, что Бритни Спирс готовится стать бабушкой

Бритни Спирс заинтриговала подписчиков публикацией фотографий с детскими вещами и снимком сына вместе с возлюбленной. Подписчики предположили, что певица готовится к появлению внуков. Подробности – в материале Москвы 24.

"Будь что будет…"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/britneyspears

Бритни Спирс опубликовала в социальной сети пост с фотографиями, на которых изображены детские вещи розового цвета, а также снимок одного из сыновей – Джейдена Джеймса – вместе с возлюбленной.





Бритни Спирс певица Если повезет, я познакомлю вас с кем-то невероятно прекрасным… Надеюсь, в этом году, а иначе самые прекрасные вещи так и не будут увидены! Будь что будет…

При этом комментарии к посту закрыты. К слову, Бритни ранее хвалила избранницу сына. Певица рассказала, что попросила девушку надеть ее красную шляпу ради фото, и назвала возлюбленную Джейдена потрясающей.

У Бритни также есть сын Шон Престон. В 2026 году сыновья певицы дебютировали на подиуме, приняв участие в показе мужской коллекции Vetements.

"Изначально нас должны были просто пригласить посмотреть показ, но потом Гурам Гвасалия решил позволить нам выйти на подиум. Мы подумали: "Черт возьми, это круто!" Я слышал о бренде Vetements раньше и носил их вещи, но никогда прежде не бывал в мире моды. Это было действительно здорово и захватывающе", – рассказал Шон в интервью Vogue.

Это не первое заявление Бритни, касающееся детей. В конце июня Спирс опубликовала видео в своем блоге, в котором танцевала с гитарой в руках.

"Для меня это эмоциональный день. Гитары напоминают мне маленьких инопланетян – такие нежные струны; говорят, что музыка – это язык ангелов. Я купила это в Мексике в надежде, что когда-нибудь смогу родить ребенка", – подписала ролик знаменитость.

Одни подписчики были уверены: певица намекнула, что планирует еще детей. Другие же воздержались от поспешных выводов, ведь исполнительница в последнее время часто говорит загадками.

"Две секунды безумия"

При этом Спирс продолжает попадать в скандальные ситуации. В июле ее запечатлели высунувшейся из люка автомобиля прямо посреди оживленной трассы в Лос-Анджелесе. Позже певица в своем блоге прокомментировала инцидент, отметив, что в этом поступке нет ничего странного.





Бритни Спирс певица Люди увидели 2 секунды моего безумия, когда я вытянулась навстречу небесам. Но это всего лишь мгновение. Ничто не является тем, чем кажется.

При этом Спирс с юмором добавила, что ей "стоит вылезать через люк чаще". По словам источника Daily Mail, певица не совершала ничего опасного: она просто выглянула, пока автомобиль стоял в пробке, "чтобы оценить дорожную обстановку".

"Она хотела понять, из-за чего впереди возник затор, так как машины остановились. Ей было интересно узнать, как долго продлится пауза. <...> Ей нравится ощущать теплый летний ветер в волосах, это напоминает ей о детстве. Если высовываться из люка запрещено законом, то она об этом просто не знала. Ничего плохого Бритни делать не хотела", – отметил источник.

Также стали известны подробности другого инцидента, произошедшего в марте во время задержания звезды. Выяснилось, что Спирс принимала несколько рецептурных препаратов перед тем, как попасть в поле зрения сотрудников полиции, арестовавших ее за вождение в нетрезвом виде.

В отчете указано, что Спирс в день задержания на трассе US-101 возле Калифорнии приняла дозу противосудорожного средства и стабилизатора настроения, антидепрессанта и препарата от СДВГ, сообщило издание Daily Mail. При этом последние таблетки якобы не были прописаны врачами. При этом офицер полиции указал, что от певицы пахло алкоголем, ее речь была быстрой и невнятной, а походка – неустойчивой. Кроме того, он добавил, что Бритни вела себя вызывающе: у нее наблюдались "резкие перепады настроения".

Однако в итоге Спирс смогла решить проблемы с законом. Певица заключила сделку со следствием, а ранее добровольно прошла курс в реабилитационном центре. В итоге суд приговорил поп-диву к 12 месяцам условно, назначил штраф в размере 571 доллара и 1 день тюремного заключения, который был засчитан как уже отбытый во время задержания.