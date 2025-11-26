Звезда 1990-х Тара Рид объяснила свое неадекватное поведение в отеле отравлением

Звезда 1990-х, актриса Тара Рид угодила в скандал в одном из отелей США, после чего знаменитость госпитализировали в неадекватном состоянии. Тем временем ее коллега Тэрин Мэннинг взбудоражила Сеть странными танцами в обнаженном виде. Какие еще звезды страдают от психических проблем после некогда обрушившейся на них славы, читайте в материале Москвы 24.

Тара Рид

50-летняя звезда "Американского пирога" попала в скандал 23 ноября. СМИ сообщили, что актриса остановилась в одном из отелей штата Иллинойс в США и затем спустилась в бар. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, что Тара едва стоит на ногах и не может нормально изъясняться. Затем персонал отеля и еще несколько человек помогли ей сесть в инвалидное кресло, на котором она тоже не могла удержаться без посторонней помощи, постоянно сползая на пол. Рид также кричала сотрудникам отеля: "Ты не знаешь, кто я? Я знаменитая актриса!"

Позже за ней приехала бригада скорой помощи и увезла на носилках. Тару доставили в больницу с тяжелой интоксикацией. Когда актриса пришла в себя, она вышла на связь с таблоидом, чтобы рассказать свою версию событий. По ее словам, она заказала в баре напиток, отошла, а вернувшись, заметила, что ей подали бокал, накрытый салфеткой. Выпив его, она очнулась в больнице. Рид предположила, что ее могли отравить.

Представитель знаменитости Джейн Оуэн сообщила изданию Usa Today, что Тара подала заявление в полицию в связи с инцидентом.

К слову, СМИ неоднократно писали о том, что актриса злоупотребляет запрещенными веществами.

Тэрин Мэннинг

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/tarynmanning

Звезда сериала "Оранжевый – хит сезона" и фильма "Перекрестки" тоже шокировала фанатов, выложив в своих соцсетях новый ролик. На кадрах 47-летняя актриса исполнила экспрессивный танец в расстегнутой рубашке, под которой не было белья. Однако она быстро избавилась от лишнего, по ее мнению, элемента одежды и продолжила исполнять движения полностью топлес.

К слову, Тэрин не впервые делится подобным контентом, выкладывая фото с голой грудью и снимая рилсы с расстегнутой рубашкой.

Поклонники Мэннинг уже давно бьют тревогу. Еще в начале года зарубежные СМИ опубликовали снимки, сделанные папарацци на улице. Актриса сидела на багажнике автомобиля в спортивной одежде с растрепанной прической, а на руке были заметны царапины. Тогда фанаты Тэрин отметили, что женщина выглядела слишком небрежной и растерянной.

"Очень грустно видеть, как кто-то превращается из счастливой и здоровой в истощенную и опустошенную версию себя"; "ей нужна помощь, пока не стало слишком поздно"; "она не похожа на себя, надеюсь, ей окажут необходимую помощь", – беспокоились поклонники.

По данным СМИ, ранее актриса проходила лечение в психиатрической больнице.

Бритни Спирс

43-летняя поп-звезда регулярно дает фанатам поводы для беспокойства. Несколько дней назад в СМИ попали снимки певицы, сделанные на парковке одного из заведений Лос-Анджелеса. Знаменитость шла по улице к своей машине прямо с бокалом в руке, после чего села за руль и уехала.

В конце октября издание Daily Mail сообщило, что певицу заметили в одном из ресторанов Калифорнии. Она была в сланцах и постоянно роняла что-то на пол, в итоге ее с трудом вывели на улицу. При этом знаменитость села за руль своего автомобиля, попутно едва не сбив подругу, которая составила ей компанию в ресторане.

Спирс в своих соцсетях опровергла то, что находилась в неадекватном состоянии, заявив, что это был "всего лишь двойник". Сотрудники заведения также заявили журналистам, что она была "спокойной и доброжелательной", просто "поела и ушла", при этом Бритни якобы не заказывала алкоголь.

СМИ и поклонники связали такое поведение знаменитости с выходом мемуаров экс-супруга певицы и отца двоих ее сыновей, танцора Кевина Федерлайна. В книге он раскрыл шокирующие подробности о поп-диве, которая якобы иногда стояла возле детской комнаты с ножом и странно смотрела на детей.

Бритни 13 лет находилась под опекой своего отца Джейми Спирса. Она была признана недееспособной из-за проблем с психическим здоровьем и употребления запрещенных веществ. Опеку сняли в 2021 году.

Джастин Бибер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lilbieber

Последние пару лет 31-летнего певца часто подозревают в том, что он употребляет запрещенные вещества. Поводом для таких слухов становятся видео, которые сам Джастин выкладывает в соцсетях, а также его появления на публике.

Худобу Бибера, его болезненный вид, осунувшееся лицо с бородой, небрежность в одежде и странное поведение наталкивало фанатов на мысль, что кумир далек от здорового образа жизни. Поклонники отмечали, что знаменитость излишне веселился на каких-то мероприятиях, временами подозрительно гримасничал, а весной и вовсе сорвался на папарацци.

При этом, по данным ряда СМИ, у Бибера были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами едва ли не с подросткового возраста.

Маколей Калкин

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/culkamania

Звезда фильмов "Один дома" прославился еще в 10 лет. Детство с отцом-тираном, ранняя популярность, смерть сестры в ДТП, развод родителей – все это было непросто для Калкина. Однако, по данным СМИ, последней каплей для актера стал разрыв с коллегой Милой Кунис: звезда "Третьего лишнего" бросила Калкина после восьми лет отношений.

После этого, по данным прессы, с 2012 года Маколей впал в глубокую депрессию и пристрастился к алкоголю и запрещенке. Ему перестали предлагать роли, а в прессе его имя появлялось лишь в связи с очередным скандалом или шокирующими фото, на которых звезда 1990-х изменился до неузнаваемости.

Прийти в себя и разобраться с зависимостями актеру удалось лишь к 2020 году. Тогда ему предложили роль в "Американской истории ужасов" – это был первый крупный проект для актера за много лет. Сейчас, по данным СМИ, 45-летний актер ведет здоровый образ жизни и продолжает развивать карьеру.