TMZ: актрису Тару Рид госпитализировали в невменяемом состоянии

Фото: ТАСС/ZUMA/AD

Американская актриса Тара Рид была госпитализирована в США в невменяемом состоянии, пишет TMZ.

По словам артистки, она находилась в отеле за пределами Чикаго, проводя время в баре. Заказав напиток, Рид вышла на улицу и уже после возвращения обнаружила на своем бокале салфетку. При этом актриса все равно продолжила пить из него.

"Она настаивает, что выпила всего один бокал вина в отеле, прежде чем очнулась на больничной койке", – говорится в материале издания.

Ранее 91-летняя французская актриса и певица Брижит Бардо была доставлена в больницу "Сен-Жан", которая расположена во французском Тулоне. По данным СМИ, актриса находится в медучреждении уже примерно 10 дней. Однако причина госпитализации Бардо не раскрывается.

В конце сентября актрису также доставляли в больницу с "тяжелым заболеванием". Тогда в медучреждении Бардо провела более 3 недель.