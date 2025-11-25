Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 11:44

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

TMZ: актрису Тару Рид госпитализировали в невменяемом состоянии

Актрису Тару Рид госпитализировали в невменяемом состоянии

Фото: ТАСС/ZUMA/AD

Американская актриса Тара Рид была госпитализирована в США в невменяемом состоянии, пишет TMZ.

По словам артистки, она находилась в отеле за пределами Чикаго, проводя время в баре. Заказав напиток, Рид вышла на улицу и уже после возвращения обнаружила на своем бокале салфетку. При этом актриса все равно продолжила пить из него.

"Она настаивает, что выпила всего один бокал вина в отеле, прежде чем очнулась на больничной койке", – говорится в материале издания.

Ранее 91-летняя французская актриса и певица Брижит Бардо была доставлена в больницу "Сен-Жан", которая расположена во французском Тулоне. По данным СМИ, актриса находится в медучреждении уже примерно 10 дней. Однако причина госпитализации Бардо не раскрывается.

В конце сентября актрису также доставляли в больницу с "тяжелым заболеванием". Тогда в медучреждении Бардо провела более 3 недель.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика