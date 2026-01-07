Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 08:13

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем канале в MAX поздравил москвичей с Рождеством, отметив, что этот праздник дарит людям свет, укрепляет веру, побуждает к добрым делам и поступкам.
 
Он напомнил, что в городе проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", на площадках которого каждый гость может найти занятие по душе и помочь тем, кто в этом нуждается.
 
"Пусть в новом году рождественское настроение надолго останется с нами", – отметил мэр столицы.

Собянин пожелал горожанам здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Ранее с Рождеством россиян поздравил Владимир Путин. Он подчеркнул, что праздник наполняет мир светом добра и любви, дарит надежду миллионам людей и радость от следования исконным духовным традициям, которые бережно передаются от отцов к детям.

По словам российского лидера, религиозные объединения постоянно проявляют заботу в делах милосердия и благотворительности, помогают тем, кто оказался в трудной ситуации, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции.

Праздничные огни зажгли на Новом Арбате к Рождеству

Читайте также


мэр Москвыобществорелигия

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика