Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем канале в MAX поздравил москвичей с Рождеством, отметив, что этот праздник дарит людям свет, укрепляет веру, побуждает к добрым делам и поступкам.



Он напомнил, что в городе проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", на площадках которого каждый гость может найти занятие по душе и помочь тем, кто в этом нуждается.



"Пусть в новом году рождественское настроение надолго останется с нами", – отметил мэр столицы.

Собянин пожелал горожанам здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Ранее с Рождеством россиян поздравил Владимир Путин. Он подчеркнул, что праздник наполняет мир светом добра и любви, дарит надежду миллионам людей и радость от следования исконным духовным традициям, которые бережно передаются от отцов к детям.

По словам российского лидера, религиозные объединения постоянно проявляют заботу в делах милосердия и благотворительности, помогают тем, кто оказался в трудной ситуации, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции.

