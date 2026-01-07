07 января, 04:58Политика
В Главном храме ВС РФ прошло Рождественское богослужение с участием Белоусова
Фото: ТАСС/Александр Казаков
Торжественное рождественское богослужение прошло в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. В мероприятии принял участие министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Литургию, которую возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан, викарий Патриарха Московского и всея Руси, посетили представители центральных органов военного управления, военнослужащие столичного гарнизона с семьями, гражданский персонал и прихожане.
Отмечается, что праздничные мероприятия на территории комплекса продолжатся в течение дня. Запланирована утренняя литургия, а на Соборной площади развернутся народные гуляния. Для гостей подготовлена обширная программа: новогодние детские спектакли, творческие мастерские, выставка ледовых скульптур и концерты коллективов из Москвы и Подмосковья.
Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. На мероприятии присутствовали иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтеры и прихожане храмов.