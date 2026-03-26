26 марта, 12:04

Безопасность

Мошенники начали продавать билеты на концерт Макса Коржа в Стамбуле

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxkorzhmus

Мошенники продают билеты на концерт российского певца Макса Коржа в Стамбуле. Об этом РИА Новости рассказала одна из пострадавших.

Она призналась, что потеряла 28 тысяч рублей – злоумышленник утверждал, что точная стоимость билета неизвестна из-за курса валют, а также добавил к цене 13% налога. Однако билеты девушка так и не получила.

Пострадавшая объяснила, что не могла приобрести билеты на официальном сайте, поскольку он не принимает российские карты, поэтому обратилась за помощь в онлайн-чат, посвященный концерту. Ей предложили оплатить билеты через криптовалюту, при этом злоумышленник консультировал жертву по видеосвязи.

Первую попытку перевода банк заблокировал, тогда мошенник убедил девушку использовать QR-код. Позже оказалось, что деньги были зачислены на счет в личном кабинете онлайн-казино, а посредник перестал выходить на связь.

Кроме того, злоумышленник написал знакомому жертвы и заявил, что якобы получил от обманутых покупателей уже 600 тысяч рублей. Теперь пострадавшая намерена обратиться в полицию.

Ранее мошенники начали устанавливать на устройства россиян шпионские программы. При этом они не занимают много памяти и совсем незаметны. Обнаружить их могут только антивирусы. Для слежки хакеры используют любые гаджеты с выходом в интернет или Bluetooth.

