Москвичей предупредили о фейковых чатах ЕМИАС в мессенджерах

Фото: depositphotos/diego_cervo

Мошенники начали добавлять москвичей в фейковые чаты ЕМИАС в мессенджерах. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Депздрава.

Например, человека добавляют в районный чат, где участники обсуждают необходимость обновления данных электронных медицинских карт. Злоумышленники требуют прислать им код подтверждения, пугая ограничением доступа к записи на приемы в случае отказа.

При этом, кроме жертвы, настоящих людей в чате нет. Как правило, это фейковые аккаунты, которые присылают туда несуществующие коды, чтобы человек убедился в реальности происходящего. Таким образом, мошенники выведывают персональные данные для получения доступа к аккаунту на "Госуслугах" или приложениям банков.

В Депздраве подчеркнули, что сотрудники ЕМИАС и поликлиник никогда не будут пытаться узнать личные данные в мессенджерах. Кроме того, они никак не могут "приостановить" медицинские услуги. В связи с этим горожан призвали быть внимательными, не переписываться в таких чатах и никому не сообщать коды из СМС.

