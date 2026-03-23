Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 15:29

Безопасность

Москвичей предупредили о фейковых чатах ЕМИАС в мессенджерах

Фото: depositphotos/diego_cervo

Мошенники начали добавлять москвичей в фейковые чаты ЕМИАС в мессенджерах. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Депздрава.

Например, человека добавляют в районный чат, где участники обсуждают необходимость обновления данных электронных медицинских карт. Злоумышленники требуют прислать им код подтверждения, пугая ограничением доступа к записи на приемы в случае отказа.

При этом, кроме жертвы, настоящих людей в чате нет. Как правило, это фейковые аккаунты, которые присылают туда несуществующие коды, чтобы человек убедился в реальности происходящего. Таким образом, мошенники выведывают персональные данные для получения доступа к аккаунту на "Госуслугах" или приложениям банков.

В Депздраве подчеркнули, что сотрудники ЕМИАС и поликлиник никогда не будут пытаться узнать личные данные в мессенджерах. Кроме того, они никак не могут "приостановить" медицинские услуги. В связи с этим горожан призвали быть внимательными, не переписываться в таких чатах и никому не сообщать коды из СМС.

Ранее мошенники начали продавать биологические активные добавки (БАДы), которые якобы могут излечить от всех болезней. Аферисты выкладывают рекламу в соцсети, добавляя фейковые отзывы и рекомендации экспертов. В итоге они могут либо ничего не прислать покупателю, либо отправить "пустышку".

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика