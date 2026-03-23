23 марта, 10:24

Мошенники начали продавать "чудо-БАДы от всех болезней"

Мошенники начали продавать биологические активные добавки (БАДы), которые якобы помогают от всех болезней. Об этом сообщает пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, аферисты публикуют в соцсетях рекламу, в которой обещают "волшебное восстановление организма", рост жизненной энергии и защиту "от всего". При этом стоимость таких "препаратов" намного выше, чем цены на обычные биодобавки.

Кроме того, мошенники в рамках рекламы используют фейковые отзывы клиентов, а также изображения "известных медиков", которые представлены без предупреждения и разрешения врачей. В полиции предупреждают, что покупателям могут или не доставить товар, или отправить "пустышку", которая не даст ожидаемый эффект.

Покупателей попросили не верить рекламе и не покупать БАДы, которых нет в аптеках и о которых нет сведений на официальных сайтах или в реестрах.

Ранее в Москве полицейские задержали 14 человек, которые, притворившись медицинскими работниками, через call-центры продавали нуждающимся в лечении людям БАДы под видом лекарств.

Во время разговора аферисты ставили потерпевшим фиктивные диагнозы без фактического осмотра, а также вводили людей в заблуждение относительно необходимости приема лекарств, продавая им БАДы, которые не влияют на течение заболевания.

В отношении 10 участников преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальные были задержаны.

На маркетплейсах начали продавать БАД под видом лекарства для похудения

Читайте также


безопасность

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

