Мошенники начали продавать "чудо-БАДы от всех болезней"

Мошенники начали продавать биологические активные добавки (БАДы), которые якобы помогают от всех болезней. Об этом сообщает пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, аферисты публикуют в соцсетях рекламу, в которой обещают "волшебное восстановление организма", рост жизненной энергии и защиту "от всего". При этом стоимость таких "препаратов" намного выше, чем цены на обычные биодобавки.

Кроме того, мошенники в рамках рекламы используют фейковые отзывы клиентов, а также изображения "известных медиков", которые представлены без предупреждения и разрешения врачей. В полиции предупреждают, что покупателям могут или не доставить товар, или отправить "пустышку", которая не даст ожидаемый эффект.

Покупателей попросили не верить рекламе и не покупать БАДы, которых нет в аптеках и о которых нет сведений на официальных сайтах или в реестрах.

Ранее в Москве полицейские задержали 14 человек, которые, притворившись медицинскими работниками, через call-центры продавали нуждающимся в лечении людям БАДы под видом лекарств.

Во время разговора аферисты ставили потерпевшим фиктивные диагнозы без фактического осмотра, а также вводили людей в заблуждение относительно необходимости приема лекарств, продавая им БАДы, которые не влияют на течение заболевания.

В отношении 10 участников преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальные были задержаны.

