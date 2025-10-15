Врач Лишин: самостоятельный прием БАДов может привести к передозировке

Фото: 123RF/serezniy

Самостоятельный прием биологически активных добавок (БАДов) может привести к передозировке, побочным эффектам и нарушению усвоения в результате конфликта препаратов. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Более того, употребление некачественных препаратов может вызвать расстройства пищеварения, аллергические реакции, такие как отек Квинке или крапивница, а также головные боли, предупредил эксперт. Он добавил, что длительный прием компонентов, дефицит которых отсутствует, может негативно сказаться на печени и почках, увеличивая риск образования камней.

Лишин пояснил, что БАДы необходимы для восполнения дефицита микроэлементов, особенно если организм не может сделать это самостоятельно из-за нарушений всасывания или болезней кишечника, а также генетических особенностей.

Однако решение о назначении таких добавок может принять только врач, который учтет индивидуальные особенности организма, основываясь на результатах анализов, подчеркнул терапевт.

При этом решение пропить курс биологических добавок без консультации со специалистом врач назвал противоречащим принципам доказательной медицины.

"Это неправильно, так делать нельзя. Если у человека все в порядке, нет никаких дефицитов, ему добавки не нужны", – пояснил он.

При выборе БАДов Лишин рекомендовал обращать внимание на состав и отдавать предпочтение препаратам с активной формой вещества, которая легче усваивается организмом. Приобретать добавки лучше в аптеках или официальных магазинах, поскольку на маркетплейсах много подделок, а уровень проверки товаров ниже.

"Мои коллеги и я часто сталкивались с историями, когда в купленных там препаратах встречаются некачественный состав, запрещенные или рецептурные вещества. Некий пробел в законе пока существует", – заключил врач.

Между тем Роспотребнадзор разработал проект приказа, который устанавливает основания для запрета продажи БАДов. Согласно инициативе, торговля такими препаратами может быть прекращена, если они не прошли госрегистрацию, содержат запрещенные вещества, не соответствуют установленным нормам, продаются под видом пищевых добавок, а также если информация о продавце недостоверна.

Приказ вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Ранее Лишин предупреждал о рисках приема биологически активных добавок с содержанием грибов. По его словам, они могут вызвать сильную аллергию, отравление и нарушение пищеварения. Кроме того, опасность существует и в индивидуальном влиянии компонентов на конкретного человека, так как некоторые могут почувствовать эффект от 20 микрограммов, другие – от 100.