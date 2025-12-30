Форма поиска по сайту

Лавров заявил, что Киев получит мандат на заключение мира только после выборов

Фото: kremlin.ru

Власти Украины должны получить мандат на заключение мирных соглашений, что может быть сделано только с помощью проведения честных выборов. Об этом сообщил РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Руководство в Киеве должно получить мандат на заключение мирных договоренностей. Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы", – отметил глава МИД.

Министр отметил, что Соединенные Штаты придерживаются аналогичной точки зрения насчет необходимости выборов на Украине. При этом организация выборов не должна выступать предлогом к временному прекращению боевых действий для перевооружения ВСУ, подчеркнул Лавров.

Он также заявил, что граждане Украины, проживающие в России, должны получить возможность волеизъявления при проведении выборов на Украине.

Первое заседание рабочей группы Верховной рады Украины по вопросу подготовки выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период состоялось в пятницу, 26 декабря.

В состав группы вошло около 60 человек. Это представители всех фракций и групп Верховной рады, общественных организаций, исполнительной власти и силовых органов.

Россия готова подумать о прекращении ударов вглубь Украины в день голосования в случае выборов, отмечал Владимир Путин. При этом он указал, что РФ "слышит заявления руководителей режима" о том, что они готовы к выборам, но при условии обеспечения безопасности западными странами и США.

Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки

