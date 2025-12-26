На Украине анонсировали первое заседание рабочей группы по подготовке к выборам

Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Первое заседание рабочей группы Верховной рады Украины по вопросу подготовки выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период состоится в пятницу, 26 декабря. Об этом сообщил глава фракции в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также первый вице-спикер Рады Александр Корниенко заявил, что в состав группы вошло около 60 человек. Это представители всех фракций и групп Верховной рады, общественных организаций, исполнительной власти и силовых органов.

Корниенко подчеркнул, что заседание будет разбито на два блока. Первый будет посвящен организационным вопросам, а второй – выступлениям представителей Центризбиркома.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине давно пора провести президентские выборы, поскольку ситуация, по его словам, развивается "не особо хорошо". Он также предположил, что Киев использует продолжающийся конфликт как причину для отмены избирательного процесса.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов. Однако для этого, по его словам, в стране необходимо изменить соответствующий закон.