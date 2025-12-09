Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы

Фото: whitehouse.gov

На Украине пора провести президентские выборы, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Politico.

Глава Белого дома подчеркнул, что прошло уже много времени и все идет "не особо хорошо".

"Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор", – сказал Трамп.

Он также добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит найти время прочитать предложения США по урегулированию конфликта. Тем более что Киев уже утратил значительные территории.

"Они потеряли территории до того, как я пришел к власти. Они потеряли целый кусок на побережье, большой кусок. <…> Посмотрите, за 10 месяцев, что я у власти, они потеряли целый кусок. А теперь он стал еще больше, еще шире", – пояснил президент США, добавив, что у России переговорная позиция сильнее украинской.

По словам Трампа, понимание относительно того, что Украина не будет вступать в НАТО, существовало уже давно. Он отметил, что "осталось не так много" стран, которые могли бы стать членами Альянса.

"Они (страны Европы. – Прим. ред.) ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но ничего не делают. А война все продолжается", – заключил Трамп.

Ранее Владимир Путин назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины. Он указал, что Киев допустил стратегическую ошибку, когда побоялся организовать президентские выборы. Именно после этого, по мнению российского лидера, Зеленский утратил свой легитимный статус.

Глава государства объяснил, что как только будет заключен мир, то боевые действия сразу прекратятся, так же как и действие военного положения на Украине.

Кроме того, добавил Путин, фронт неизбежно свернется для Украины. Он пояснил, что это произойдет в том случае, если ситуация в Купянске повторится и на других участках.