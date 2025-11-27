Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта на Украине

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Фронт неизбежно свернется для Украины. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Российский лидер пояснил, что это произойдет в том случае, если ситуация в Купянске повторится и на других участках.

Также в рамках своего выступления глава государства отметил, что боевые действия прекратятся на Украине, когда украинские войска уйдут с занимаемых территорий. Если этого не произойдет, российская армия добьется своих целей вооруженным путем.

Более того, Путин назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины. Он указал, что Киев допустил стратегическую ошибку, когда побоялся организовать президентские выборы. Именно после этого, по мнению российского лидера, глава Украины Владимир Зеленский утратил свой легитимный статус.

Глава государства обратил внимание и на мирный план США по Украине, который был представлен 20 ноября. Он подчеркнул, что его 28 пунктов поделили на 4 части. План был передан российской стороне по определенным каналам.