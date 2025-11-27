Форма поиска по сайту

27 ноября, 16:44

Политика
Путин: боевые действия прекратятся, когда Украина покинет занимаемые позиции

Путин рассказал, когда закончатся боевые действия на Украине

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Боевые действия прекратятся на Украине, когда украинские войска уйдут с занимаемых территорий. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

"Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем", – сказал он.

По словам президента, армия России продвигается с увеличивающимся темпом по всем направлениям, динамика на фронтах позитивная.

"Из месяца в месяц количество возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается, то есть темп движения войск увеличивается", – подчеркнул глава государства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эффективное наступление ВС РФ является способом принуждения украинского лидера Владимира Зеленского к мирному урегулированию конфликта. По его словам, действия российских военных должны побудить Зеленского "договариваться сейчас", а не потом. Пространство для свободы принятия решения для него уменьшается по мере утраты украинских территорий.

Путин заявил, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России

