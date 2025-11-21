Форма поиска по сайту

21 ноября, 14:56

Политика
Песков: действия ВС РФ должны принудить Зеленского к мирному решению

Фото: kremlin.ru

Эффективное наступление российских военных – это способ принуждения президента Украины Владимира Зеленского к мирному урегулированию конфликта. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он считает, что наступление ВС РФ должно побудить украинского лидера "договариваться сейчас", а не потом. При этом пространство для свободы принятия решения для него уменьшается по мере утраты украинских территорий.

"Продолжение для них бессмысленно и опасно", – сказал пресс-секретарь российского президента.

Он уточнил, что Владимир Путин, назвавший ранее украинские власти преступной группировкой, дал таким образом квалификацию киевскому режиму.

"В ходе своего выступления он реагировал на слова начальника Генштаба (Вооруженных сил. – Прим. ред.) России (Валерия Герасимова. – Прим. ред.), который сказал, что политическое руководство Украины не дает команды на сдачу в плен тех, кто находится в мешке, в котле", – отметил Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал американский план из 28 пунктов по мирному урегулированию украинского конфликта. Он пояснил, что Москва и Вашингтон предметно не обсуждали определенные соображения США по этому поводу.

"Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процессов. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. Ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме", – ответил он на вопрос журналиста о том, насколько для России приемлем предложенный Соединенными Штатами план.

Песков добавил, что Москва по мирному урегулированию остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись между Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

Ранее стало известно, что американский лидер одобрил мирный план по Украине из 28 пунктов. Он, по данным СМИ, включает в себя отказ Киева от восточной части Донбасса, сокращение численности украинских военных, заморозку боевых действий в Херсонской и Запорожской областях по линии соприкосновения и другие условия достижения мира.

Офис Зеленского подтвердил получение документа. В США ожидают, что украинский лидер подпишет мирное соглашение до 27 ноября.

При этом в Кремле указали, что российскую сторону пока не уведомляли о согласии Зеленского на переговоры по новому мирному плану.

Трамп потребовал, чтобы Зеленский подписал новый план урегулирования конфликта на Украине

