Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 10:04

Политика
Главная / Новости /

Песков: Москва не получала согласия Зеленского на мирный план США

В Кремле рассказали об ответе Киева на новый мирный план Трампа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российскую сторону пока не уведомляли о согласии украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры по новому мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает его слова журналист Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

Информация о том, что американские власти начали прорабатывать новый план по урегулированию украинского конфликта, появилась 19 ноября. СМИ отметили, что документ из 28 пунктов вдохновлен усилиями Трампа по достижению мирной сделки в секторе Газа.

Работали над планом госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Последний подробно обсудил инициативу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Американский лидер уже якобы одобрил документ.

СМИ писали, что в план по урегулированию украинского конфликта вошел полный отказ Киева от восточной части Донбасса, а также сокращение численности украинских военных в два раза. Журналисты добавили, что территории Донбасса, которые будут отданы Москве, будут считаться демилитаризованной зоной, поэтому у России не будет возможности размещать там свои войска.

Предложение США также включает то, что линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях по большей части должны быть заморожены, а России якобы необходимо будет вернуть часть территорий Украине. Однако этот вопрос будет поднят на переговорах.

Кроме того, Вашингтон сократит военную помощь для Киева, а также потребует от украинской стороны отказаться от ключевых видов вооружения. Помимо этого, русский язык будет признан государственным на Украине, а местное отделение Русской православной церкви (РПЦ) получит официальный статус.

Что касается Крыма и Донбасса, план предполагает, что США и другие страны признают их законными российскими территориями. Также, по предварительным данным, Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

По предварительным данным, документ может быть согласован уже на этой неделе, а подпишет его президент Украины до Дня благодарения, 27 ноября. Украинские чиновники рассказали, что Зеленский уже получил сигналы из США о том, что ему следует принять сделку.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона пока не получала никаких соглашений по урегулированию украинского конфликта. При этом офис президента Украины сообщил, что получил от США проект плана.

Трамп потребовал, чтобы Зеленский подписал новый план урегулирования конфликта на Украине

Читайте также


властьполитика

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика