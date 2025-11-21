Песков: Москва не получала согласия Зеленского на мирный план США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российскую сторону пока не уведомляли о согласии украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры по новому мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает его слова журналист Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

Информация о том, что американские власти начали прорабатывать новый план по урегулированию украинского конфликта, появилась 19 ноября. СМИ отметили, что документ из 28 пунктов вдохновлен усилиями Трампа по достижению мирной сделки в секторе Газа.

Работали над планом госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Последний подробно обсудил инициативу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Американский лидер уже якобы одобрил документ.

СМИ писали, что в план по урегулированию украинского конфликта вошел полный отказ Киева от восточной части Донбасса, а также сокращение численности украинских военных в два раза. Журналисты добавили, что территории Донбасса, которые будут отданы Москве, будут считаться демилитаризованной зоной, поэтому у России не будет возможности размещать там свои войска.

Предложение США также включает то, что линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях по большей части должны быть заморожены, а России якобы необходимо будет вернуть часть территорий Украине. Однако этот вопрос будет поднят на переговорах.

Кроме того, Вашингтон сократит военную помощь для Киева, а также потребует от украинской стороны отказаться от ключевых видов вооружения. Помимо этого, русский язык будет признан государственным на Украине, а местное отделение Русской православной церкви (РПЦ) получит официальный статус.

Что касается Крыма и Донбасса, план предполагает, что США и другие страны признают их законными российскими территориями. Также, по предварительным данным, Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

По предварительным данным, документ может быть согласован уже на этой неделе, а подпишет его президент Украины до Дня благодарения, 27 ноября. Украинские чиновники рассказали, что Зеленский уже получил сигналы из США о том, что ему следует принять сделку.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона пока не получала никаких соглашений по урегулированию украинского конфликта. При этом офис президента Украины сообщил, что получил от США проект плана.

