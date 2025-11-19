Форма поиска по сайту

Axios: США прорабатывают мирное урегулирование на Украине, консультируясь с РФ

США вместе с Россией разрабатывают мирный план по Украине

Фото: depositphotos/borjomi88

Власти США прорабатывают новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Москвой. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных должностных лиц РФ и США.

В СМИ отметили, что план из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями американского лидера Дональда Трампа по достижению мирной сделки в секторе Газа.

По информации портала, ключевую роль в работе над планом играет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который подробно обсудил инициативу с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Ранее Дмитриев сообщил, что провел переговоры некоторыми официальными лицами США и членами команды Трампа о возможности проведения нового обмена заключенными.

В российских тюрьмах находятся не менее восьми американцев, а возвращение задержанных на родину является приоритетом для президента США. Дмитриев отметил, что переговоры прошли в позитивном ключе, однако никаких конкретных соглашений пока достигнуто не было.

