Песков заявил, что Россия не принимает участия в переговорах с Украиной в Стамбуле

Контактов Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и представителями турецкой стороны пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос, запланированы ли контакты после переговоров последних с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

"Пока таких конкретных планов нет", – пояснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Зеленский хочет активизировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, есть "наработанные решения". Кроме того, ведется работа над тем, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных.

До этого украинские СМИ распространили информацию о том, что Киев официально объявил о прекращении мирных переговоров с Москвой из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта. Позже выяснилось, что журналисты привели фразу из газеты The Times как цитату замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, который в действительности пытался оправдать приостановку дискуссий.

Песков назвал данную ситуацию печальной и отметил, что Киеву придется вести переговоры с Москвой рано или поздно, но на гораздо худших условий.