Киев официально прекратил мирные переговоры с Москвой

Фото: РИА Новости/Стрингер

Киев официально объявил о прекращении мирных переговоров с Москвой, заявил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены", – указал он в интервью одному из украинских СМИ.

Первый этап переговоров России и Украины в Стамбуле состоялся 16 мая 2025 года. Стороны собирались в деталях прописать предложения по прекращению огня, а также договорились об обмене пленными "1 000 на 1 000 человек".

Второй раунд переговоров был проведен 2 июня. Россия и Украина подробно обсудили обмены пленными. По словам представителя МИД Турции Онджю Кечели, раунд завершился "не негативно".

Третий этап переговоров в Стамбуле прошел 23 июля. Встреча продлилась около 40 минут. РФ и Украина договорились об обмене не менее чем по 1,2 тысячи военнопленных. Также российская делегация намеревалась передать Киеву тела 3 тысяч украинских военнослужащих и возобновить кратковременные гуманитарные паузы на линии фронта для эвакуации раненых и погибших.

В октябре замглавы МИД РФ Михаил Галузин отмечал, что Россия готова к продолжению прямых переговоров с Украиной в рамках стамбульского трека. Уточнялось, что Москва открыта к политико-дипломатическому урегулированию. Основным препятствием он назвал отсутствие" политической воли Киева".

11 ноября глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров прибыл в Стамбул. Он сообщил, что будет находиться на встречах в Турции и на Ближнем Востоке для возобновления обменов пленными.

Позднее временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов сообщал, что Москва в любое время готова возобновить прямые переговоры с Киевом в Стамбуле. По его словам, для этого необходима политическая воля со стороны Украины, которая пока не отреагировала на предыдущие российские инициативы.