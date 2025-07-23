Переговоры РФ и Украины завершились в Стамбуле

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Третий раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Встреча стартовала в 20:37 по местному и московскому времени и продлилась примерно 40 минут. По словам собеседника агентства, представители Москвы и Киева общались на русском языке.

Также источник отметил, что продолжения третьего раунда не будет.

Переговоры проходили в закрытом режиме в стамбульском дворце Чираган. Перед этим, согласно информации СМИ, состоялся личный разговор глав делегаций РФ и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова.

Как отмечал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, целью третьего раунда должно было стать достижение прекращения огня. Стороны планировали обсудить меморандумы своих стран, а представители Киева отдельно хотели поднять вопрос остановки ударов по критической инфраструктуре.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что поводов ожидать прорывы в ходе данного раунда переговоров с Украиной нет. Он уточнил, что давать какие-то прогнозы и потенциальные сроки выхода на договоренности об урегулировании пока невозможно, поскольку это зависит от множества факторов.