Песков: поводов на прорыв в ходе переговоров с Украиной нет

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Поводов ожидать прорывы в ходе нового раунда переговоров с Украиной нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации", – уверен представитель Кремля.

Пока невозможно давать какие-то прогнозы и потенциальные сроки выхода на договоренности об урегулировании, так как это зависит от множества факторов. В это же время пресс-секретарь лидера страны не разделяет скепсиса по поводу успешности уже прошедших переговоров с Украиной.

"Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренности об обменах или о возвращении тел погибших – это уже результативность", – прокомментировал он.

По словам Пескова, во время новых встреч Москве и Киеву предстоит обсудить сложные темы, включая меморандумы по урегулированию, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров. При этом он не смог сообщить точную дату встречи российской и украинской делегаций.

"Надеемся, что (переговоры. – Прим. ред.) будут на этой неделе", – сказал он.

При этом говорить о возможности личной встречи Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского пока рано, уверен Песков. Перед переговорами на высшем уровне предстоит большая работа. Также пресс-секретарь Путина заметил, что запрет Киева на переговоры с Москвой все еще действует.

Ранее Зеленский призвал увеличить переговорную динамику с Россией. В свою очередь, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров предложил провести новый раунд переговоров на текущей неделе, с 21 по 27 июля. По данным СМИ, новый раунд прямых переговоров России и Украины запланирован на 23 июля. Он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле. Время начала мероприятия на данный момент неизвестно.

