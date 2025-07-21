ТАСС: Переговоры России и Украины пройдут во дворце Чираган 23 июля

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Новый раунд прямых переговоров России и Украины запланирован на 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие источники.

При это этом время начала встречи делегаций на данный момент неизвестно. Предыдущий раунд переговоров тоже прошел во дворце Чираган.

Ранее о проведении российско-украинский переговоров 23 июля объявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку к обмену пленными и еще одной встречи делегаций.

Также о готовности к новым переговорам с Россией заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он отметил, что для Киева принципиально, чтобы на встрече двух делегация речь шла сначала об установлении перемирия, а лишь затем об остальных аспектах урегулирования.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что проекты меморандумов России и Украины диаметрально противоположные. Поэтому для урегулирования конфликта необходима большая дипломатическая работа.