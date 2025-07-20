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03:13

Политика

Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Владимира Путина к личной встрече для урегулирования конфликта. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, только встреча на уровне лидеров способна обеспечить действительно длительный мир. Киев готов к такой встрече, добавил он.

Зеленский также заявил, что Украина продолжает диалог с РФ по обмену пленными, а также выполняет стамбульские договоренности.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил принципиальный настрой на поиск дипломатического решения конфликта на Украине.

Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров предложил России провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Зеленский поручил Умерову "увеличивать переговорную динамику".

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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