Spiegel: В Кремле есть три варианта развития российско-американских отношений

Фото: kremlin.ru

Кремль разработал три сценария развития российско-американских отношений, каждый из которых напрямую зависит от позиции лидера США Дональда Трампа относительно украинского конфликта. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Согласно первому сценарию, американский президент соглашается с требованиями Владимира Путина и добивается их выполнения от Украины и европейских союзников. Второй план предполагает сокращение участия Вашингтона в урегулировании конфликта.

Третий сценарий, в свою очередь, допускает возвращение Белого дома к курсу, проводимому администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

Авторы публикации отмечают, что в настоящее время стратегия Москвы варьируется между вторым и третьим вариантами.

Ранее лидер США заявил, что его разговоры с Путиным "всегда проходят очень приятно". Однако он подчеркнул, что в определенный момент беседы теряют смысл, так как ему нужны результаты. Трамп выразил надежду, что Путин сделает определенные шаги для урегулирования украинского конфликта.