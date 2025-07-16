Пушков заявил, что Трамп не хочет идти на резкий конфликт с Россией

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп пытается исключить резкую эскалацию в отношениях с Москвой. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Таким образом политик прокомментировал слова Трампа о том, что Вашингтон не собирается передавать Киеву ракеты большой дальности. Американский лидер также исключил возможность отправки Украине ракет JASSM.

"Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой. Но объективно его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности", – отметил Пушков.

Ранее Трамп заявил, что введет импортные пошлины в размере около 100% против РФ и ее партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту.

Также США продадут военное оборудование на миллиарды долларов, которое сначала поступит европейским странам, а позже союзники передадут вооружение напрямую Украине.

При этом СМИ полагают, что Владимир Путин не прекратит СВО под давлением Запада и Трампа. Специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока западные страны не примут выдвинутые Россией условия мира, уверены журналисты.