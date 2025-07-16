Трамп заявил, что верит в желание РФ достичь мира на Украине

Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW

Американский президент Дональд Трамп заявил, что верит в желание российских властей достичь урегулирования на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Трампа.

Тем не менее намерения Москвы пока не подтверждаются какими-либо действиями, добавил лидер США. Трамп выразил уверенность, что урегулирование будет достигнуто быстрее, чем за установленный им срок в 50 дней. Он также отметил, что вторичные санкции, связанные с Россией, могут быть "очень плохими".

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что американских военных не будет на Украине.

Ранее Трамп заявил, что Штаты введут импортные пошлины в размере около 100% против РФ и ее партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту.

СМИ считают, что такой ультиматум в действительности дает российской стороне стратегическое преимущество. По мнению журналистов, Россия сможет укрепить свои позиции на фронте, сблизиться с КНР и КНДР, а также "оказать давление на европейские страны".

В Кремле отметили, что решение США, НАТО и Евросоюза продолжить военные поставки Украине воспринимается Киевом как сигнал не к урегулированию конфликта с РФ, а к продолжению боевых действий.