Песков: Киев воспринимает решения США как сигнал к продолжению войны

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Решение США, НАТО и Евросоюза продолжить военные поставки Украине воспринимается Киевом как сигнал не к урегулированию конфликта с РФ, а к продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль уже ознакомился с заявлением американского лидера Дональда Трампа о поставках вооружений Украине.

"Заявления президента США весьма серьезные. Что-то в них адресовано лично президенту (Владимиру. – Прим. ред.) Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", – отметил Песков.

По его словам, российский лидер обязательно прокомментирует слова американского коллеги, если посчитает необходимым. Также Песков призвал дождаться решения Путина по этому вопросу.

Москва все еще не получила от Киева предложений по срокам проведения третьего раунда прямых переговоров, но РФ сохраняет готовность к ним, добавил Песков.

Ранее Трамп заявлял о своем недовольстве позицией Москвы по украинскому конфликту. Американский лидер анонсировал импортные пошлины до 100% в отношении России и торговых партнеров страны. Они начнут действовать, если через 50 дней стороны не достигнут сделки по урегулированию.

При этом Вашингтон считает приоритетом прекращение конфликта именно через мирные переговоры, отмечал госсекретарь США Марко Рубио.

В свою очередь, представители европейских стран оказались сильно разочарованы итогами заявления президента США в отношении России. По данным СМИ, Европа надеялась на более жесткий ответ Москве.

