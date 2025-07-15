Рубио заявил, что приоритетом Трампа по Украине по-прежнему остаются переговоры

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Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что приоритетным прекращением конфликта на Украине для американского лидера Дональда Трампа по-прежнему являются переговоры. Об этом он сообщил во время переговоров с главами МИД Франции, Германии и Великобритании.

"Приоритетной задачей президента Трампа по-прежнему остается прекращение войны путем достижения прочного соглашения на основе переговоров", – приводятся слова Рубио на сайте Госдепа.

Дипломаты также обсудили вопросы укрепления стабильности на Ближнем Востоке и недопущения разработки или приобретения Ираном ядерного оружия.

Ранее Трамп пригрозил импортными пошлинами в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта. Глава Белого дома отметил, что Штаты остаются "очень недовольны" позицией России.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский призвал усилить санкции против России. Он обсудил со спецпосланником президента США Китом Келлогом путь к миру и то, как можно ускорить его наступление.