14 июля, 15:40Политика
Зеленский призвал усилить санкции против России
Фото: ТАСС/АР/Pascal Bastien
Украинский лидер Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Китом Келлогом призвал усилить санкции против России. Соответствующее заявление опубликовано в его телеграм-канале.
По словам Зеленского, в ходе беседы обсуждался путь к миру и то, как можно ускорить его наступление.
"Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает", – говорится в публикации украинского лидера.
Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что Вашингтон планирует отправить Киеву дополнительное вооружение, включая ракеты к системам Patriot, которые полностью оплатят страны Евросоюза. Однако США пока не определились с точным количеством снарядов.
В понедельник, 14 июля, Трамп намерен выступить с важным заявлением по РФ. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков не исключил, что глава Белого дома поддастся влиянию американской политической элиты и утвердит антироссийские санкции.
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