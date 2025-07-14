Зеленский призвал усилить санкции против России

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Украинский лидер Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Китом Келлогом призвал усилить санкции против России. Соответствующее заявление опубликовано в его телеграм-канале.

По словам Зеленского, в ходе беседы обсуждался путь к миру и то, как можно ускорить его наступление.

"Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает", – говорится в публикации украинского лидера.

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что Вашингтон планирует отправить Киеву дополнительное вооружение, включая ракеты к системам Patriot, которые полностью оплатят страны Евросоюза. Однако США пока не определились с точным количеством снарядов.

В понедельник, 14 июля, Трамп намерен выступить с важным заявлением по РФ. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков не исключил, что глава Белого дома поддастся влиянию американской политической элиты и утвердит антироссийские санкции.