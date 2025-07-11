NYT: Путин проигнорирует давление со стороны Трампа

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

Владимир Путин проигнорирует давление со стороны президента США Дональда Трампа и не откажется от ключевых целей СВО, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету The New York Times.

По данным источников американского издания, из-за превосходства российской армии на поле боя у руководства РФ есть уверенность в том, что украинская оборона в ближайшие месяцы может рухнуть. В этих условиях Москва не видит возможности для прекращения боевых действий без существенных уступок со стороны Киева.

Журналисты считают, что российские власти готовы к тому, что американская администрация в какой-то момент может ужесточить санкции. Однако РФ рассчитывает на возможность договориться с Соединенными Штатами о смягчении, когда переговоры подойдут к окончанию военных действий.

Как отметил эксперт, мнение которого привела газета, Путин "не пожертвует своими целями на Украине" ради улучшения отношений с Трампом.

Российский президент не реагирует на выпады американского коллеги, поскольку привык нести ответственность за свои слова, объяснил ранее директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин. С его слов, Трамп ведет себя "как на восточном базаре: прибегает, заламывает цену, потом снижает до минимума и все время выторговывает себе какие-то уступки".