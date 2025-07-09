Эксперт Подберезкин: Путин не отвечает на выпады Трампа из-за ответственности за слова

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Владимир Путин не отвечает на выпады американского коллеги Дональда Трампа, так как привык нести ответственность за свои слова. Об этом в эфире радио КП заявил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.

"Это две разные политические школы. Грубо говоря, у Путина – ленинско-чичеринская школа. Когда политики несут ответственность за свои слова. Очень важно, чтобы политика была последовательной и какие-то неизбежные тактические изменения не носили чрезмерный характер. А Трамп как на восточном базаре. Он прибегает, заламывает цену, потом снижает цену до минимума и все время выторговывает себе какие-то уступки", – сказал эксперт.

Из американского лидера выходит плохой миротворец, поскольку ему не хватает духовности, сообщил в разговоре с "Газетой.ру" депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, комментируя предложение военной помощи США Украине и угрозы "разбомбить Москву".

"Не принял я приглашение поехать к нему (Трампу. – Прим. ред.) в феврале на молитвенный завтрак, а надо было. Помолились бы вместе за его духовность", – добавил парламентарий.

Ранее телеканал CNN опубликовал материал с голосом Трампа. На записи слышно, как глава Белого дома во время встречи со спонсорами своей избирательной кампании в 2024 году пересказывает разговор с Путиным. Тогда Трамп сказал российскому лидеру, что "если он войдет в Украину", то у президента США не останется другого выбора, кроме как "разбомбить Москву".

В Кремле пояснили, что подтвердить подлинность аудиозаписи сложно, кроме того, в настоящее время существует много фейков.