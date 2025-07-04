Песков прокомментировал заявление Трампа о разочаровании после звонка Путину

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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США о разочаровании после разговора с Владимиром Путиным, сообщает "Московский комсомолец".

Песков отметил, что в ходе разговора двух президентов Путин повторил, что Россия заинтересована в достижении целей СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.

"Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем СВО", – передал Песков слова президента РФ.

Пресс-секретарь также добавил, что ко всем заявлениям президента Трампа относятся очень внимательно.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся накануне, 3 июля, и продлился почти час. Президент США призвал к прекращению военных действий, а Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров в Стамбуле и продолжению поиска политического решения.

После разговора Трамп выразил свое глубокое разочарование по поводу ситуации вокруг Украины. Президент США открыто заявил, что не смог добиться прогресса и сказал, что недоволен итогами беседы.