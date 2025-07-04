04 июля, 14:14Политика
Песков прокомментировал заявление Трампа о разочаровании после звонка Путину
Фото: kremlin.ru
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США о разочаровании после разговора с Владимиром Путиным, сообщает "Московский комсомолец".
Песков отметил, что в ходе разговора двух президентов Путин повторил, что Россия заинтересована в достижении целей СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
"Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем СВО", – передал Песков слова президента РФ.
Пресс-секретарь также добавил, что ко всем заявлениям президента Трампа относятся очень внимательно.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся накануне, 3 июля, и продлился почти час. Президент США призвал к прекращению военных действий, а Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров в Стамбуле и продолжению поиска политического решения.
После разговора Трамп выразил свое глубокое разочарование по поводу ситуации вокруг Украины. Президент США открыто заявил, что не смог добиться прогресса и сказал, что недоволен итогами беседы.