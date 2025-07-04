Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса по Украине

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Американский президент Дональд Трамп выразил свое глубокое разочарование по поводу ситуации вокруг Украины, передает News.ru.

После переговоров с Владимиром Путиным он отметил полное отсутствие прогресса в урегулировании кризиса.

Трамп описал беседу как продолжительную и охватившую множество международных вопросов, включая ситуацию вокруг Ирана. Тем не менее, его главным беспокойством был украинский конфликт.

Президент США откровенно признал свое разочарование текущей ситуацией в регионе и открыто заявил, что не смог добиться прогресса.

"У нас состоялся разговор. <...> Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен", – указал Трамп.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 3 июля и продлился почти час. В ходе него Трамп призвал к прекращению военных действий, тогда как Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров в Стамбуле и продолжению поиска политического решения.

Кроме того, российский лидер проинформировал о выполнении гуманитарных договоренностей, достигнутых на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле.