04 июля, 08:50Политика
Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса по Украине
Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci
Американский президент Дональд Трамп выразил свое глубокое разочарование по поводу ситуации вокруг Украины, передает News.ru.
После переговоров с Владимиром Путиным он отметил полное отсутствие прогресса в урегулировании кризиса.
Трамп описал беседу как продолжительную и охватившую множество международных вопросов, включая ситуацию вокруг Ирана. Тем не менее, его главным беспокойством был украинский конфликт.
Президент США откровенно признал свое разочарование текущей ситуацией в регионе и открыто заявил, что не смог добиться прогресса.
"У нас состоялся разговор. <...> Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен", – указал Трамп.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 3 июля и продлился почти час. В ходе него Трамп призвал к прекращению военных действий, тогда как Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров в Стамбуле и продолжению поиска политического решения.
Кроме того, российский лидер проинформировал о выполнении гуманитарных договоренностей, достигнутых на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле.
Путин и Трамп провели почти часовой телефонный разговор
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