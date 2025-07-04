Путин и Трамп провели почти часовой телефонный разговор

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти час. Это была их шестая беседа с начала года. Главной темой диалога стал украинский кризис. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, обсуждение проходило "на одной волне" и носило откровенный характер.

Трамп вновь поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий. Путин подчеркнул, что Россия продолжает искать переговорное решение конфликта и проинформировал о выполнении гуманитарных договоренностей, достигнутых на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле.

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