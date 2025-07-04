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04 июля, 07:30

Политика

Путин и Трамп провели почти часовой телефонный разговор

Путин и Трамп провели почти часовой телефонный разговор

Телефонный разговор состоялся между Путиным и Трампом

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти час. Это была их шестая беседа с начала года. Главной темой диалога стал украинский кризис. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, обсуждение проходило "на одной волне" и носило откровенный характер.

Трамп вновь поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий. Путин подчеркнул, что Россия продолжает искать переговорное решение конфликта и проинформировал о выполнении гуманитарных договоренностей, достигнутых на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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