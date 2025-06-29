Песков заявил, что переговоры с Украиной зависят от позиции Киева и посредничества США

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Динамика переговорного процесса по Украине во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Первый информационный".

Песков напомнил, что позиция Москвы в урегулировании "хороша известна". Также нельзя забывать о реальном положении дел на земле, которое также надо учитывать.

"Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них", – отметил пресс-секретарь лидера страны.

При этом РФ надеется, что сроки третьего раунда прямых российско-украинских переговоров станут известны уже в самое ближайшее время, резюмировал Песков.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в ходе третьей встречи Москвы и Киева стороны должны обсудить свои меморандумы. Он заметил, это два абсолютно противоположных документа.

В это же время Россия готова провести третий раунд переговоров с украинской стороной в Стамбуле, однако нужно согласовать место и время. Но Москва хочет завершить спецоперацию с необходимым для нее результатом, отмечал российский лидер.

