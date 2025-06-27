Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тысячи тел военных

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Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших военных в дополнение к 6 тысячам. Об этом заявил Владимир Путин.

"Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат", – сказал российский лидер.

По его словам, Москва и Киев продолжат контакты после завершения обменов, которые формируют условия для предметного обсуждения сути проблем между странами. Глава государства также обратил внимание на важность гуманитарной составляющей.

Во время переговоров в Стамбуле делегации России и Украины решили провести обмен тяжелобольными и тяжелоранеными пленными по принципу "все на всех", а также молодыми военными. Первая группа военнослужащих вернулась в Россию 9 июня, вторая – на следующий день.

Третья группа солдат была возвращена 12 июня, четвертая – 14 июня, пятая – 19 июня, шестая – 20 июня, еще одна – 26 июня.

Более того, Москва пообещала в одностороннем порядке передать Киеву 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Первый такой обмен прошел 11 июня. В его рамках Россия получила 27 тел бойцов, а Украина – 1 212. Москва 16 июня передала Киеву 6 060 тел погибших офицеров и солдат. Украина передала России в ответ 78 тел.

