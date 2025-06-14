Минобороны РФ: из украинского плена возвращена еще одна группа военных РФ

14 июня, 14:48Политика
Процесс был осуществлен в рамках выполнения договоренностей, достигнутых между Москвой и Киевом в Стамбуле 2 июня, уточнили в оборонном ведомстве. Взамен российская сторона передала военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставят в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны РФ.
Делегации РФ и Украины договорились во время второго раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 2 июня, обменяться тяжелобольными и тяжелоранеными пленными по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет.
Кроме того, Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Однако к 6 июня переговорщики Киева не приехали на место обмена. Украинская сторона приняла решение перенести выдачу тел.
Трейлеры с телами погибших несколько дней стояли на границе с Украиной. После этого Москва и Киев провели первый обмен военнопленными.
9 июня в РФ вернулась первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет. На следующий день – вторая группа солдат. Взамен Украине было передано аналогичное количество военных.
11 июня Россия и Украина приступили к обмену телами военнослужащих. Москва получила 27 тел российских бойцов. Работа в этом направлении продолжилась и в четверг, 12 июня. Стороны начали срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными.
В этот же день в Подмосковье прибыла третья группа российских военнослужащих.
Минобороны опубликовало кадры возвращения российских военных из украинского плена