Минобороны РФ: из украинского плена возвращена еще одна группа военных РФ

Из украинского плена возвращена еще одна группа российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Процесс был осуществлен в рамках выполнения договоренностей, достигнутых между Москвой и Киевом в Стамбуле 2 июня, уточнили в оборонном ведомстве. Взамен российская сторона передала военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставят в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны РФ.

Делегации РФ и Украины договорились во время второго раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 2 июня, обменяться тяжелобольными и тяжелоранеными пленными по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет.

Кроме того, Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Однако к 6 июня переговорщики Киева не приехали на место обмена. Украинская сторона приняла решение перенести выдачу тел.

Трейлеры с телами погибших несколько дней стояли на границе с Украиной. После этого Москва и Киев провели первый обмен военнопленными.

9 июня в РФ вернулась первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет. На следующий день – вторая группа солдат. Взамен Украине было передано аналогичное количество военных.

11 июня Россия и Украина приступили к обмену телами военнослужащих. Москва получила 27 тел российских бойцов. Работа в этом направлении продолжилась и в четверг, 12 июня. Стороны начали срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными.

В этот же день в Подмосковье прибыла третья группа российских военнослужащих.